All´Aquilone due eco-compattatori per premiare chi fa la differenziata

Val Polcevera - «C’è chi li chiama "bancomat ecologici", chi preferisce chiamarli mangia-bottiglie»: in Liguria ce ne sono già tre ma da sabato 23 dicembre diventeranno cinque. Due nuovi Riciclia Point sono infatti in arrivo al centro commerciale "L’Aquilone” di Genova: si tratta di eco-compattatori per la raccolta differenziata premiante che rilasciano buoni sconto in cambio di bottiglie in plastica, flaconi e lattine in alluminio. Verranno inaugurati alle 15 alla presenza del presidente di Legambiente Liguria, Santo Grammatico. Per Coop Liguria saranno presenti il Direttore dell’Ipercoop, Maurizio Grigis e Chiara Dimo, l’addetta che ha segnalato a Coop l’esistenza di eco-compattatori mangia-bottiglie dopo un viaggio in Germania, suggerendo alla Cooperativa di adottarli.



Per la Liguria si tratta della quarta inaugurazione dopo quelle di Carasco, presso l’Ipercoop “I Leudi”, di Chiavari, presso il supermercato Coop, e di Rapallo, alle piscine comunali. A oggi, sono stati raccolti circa 200 mila contenitori, poi avviati al riciclo con benefici per l’ambiente e risparmio di costi. Per avere un’idea degli incentivi alle famiglie basti pensare che da luglio a oggi, presso i punti vendita di Coop Liguria che hanno aderito all’iniziativa, sono stati erogati buoni sconto per un valore che supera gli 8.000 euro.



Come funziona - «A fronte di 20 conferimenti (bottiglie in PET, flaconi e lattine) l’eco-compattatore rilascia un buono sconto da 2 euro utilizzabile su una spesa minima di 45 euro da effettuare presso l’Ipercoop. Si possono utilizzare fino a 3 buoni sullo stesso scontrino, quindi su una spesa di 90 euro si possono scontare 4 euro e su una spesa di 135 euro se ne possono scontare 6».



L'obiettivo - «Innalzare le percentuali di raccolta differenziata e diminuire il costo della gestione dei rifiuti nei Comuni; incentivare le buone pratiche tra la cittadinanza, che viene premiata con sconti sulla spesa o riduzioni sulle tasse; tutelare l’ambiente con iniziative di sensibilizzazione in particolar modo nelle Scuole del territorio. Riassumendo: ci guadagnano tutti.



"Per Coop Liguria – spiega il Direttore Commerciale Ipermercati Ivan Poggi - l’installazione degli eco-compattatori "Riciclia" è solo una delle azioni messe in campo per tutelare l’ambiente e incentivare la raccolta differenziata: dalla chiusura con ante di tutti i banchi dei surgelati e di molti banchi frigo, per evitare la dispersione del freddo, a un impiego massivo di luci a led; dalla vendita dei detersivi sfusi alle campagne di sensibilizzazione dei consumatori sull’uso di acqua del rubinetto e prodotti in carta sostenibili; dagli incentivi ai fornitori per rendere più ecologico il loro processo produttivo alle azioni che riguardano più nello specifico lo smaltimento dei rifiuti, come la presenza, in quasi tutti i punti vendita, di contenitori per la raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti; il progetto per il recupero dell’olio domestico esausto; la raccolta delle scarpe da ginnastica usate per farne pavimentazione antitrauma per le aree gioco".