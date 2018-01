Poste Italiane, lavori all´ufficio in via Borzoli

Val Polcevera - Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Genova 56, in Via Borzoli 168/C, da oggi lunedì 8 e fino a giovedì 18 gennaio, sarà interessato da lavori di manutenzione, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e di sicurezza degli ambienti.



Poste Italiane, per garantire la continuità del servizio ai cittadini durante il periodo dei lavori, ha predisposto il potenziamento dell'ufficio di Genova Campi 1, in Via Renata Bianchi 44/A, con uno sportello dedicato ai clienti di Via Borzoli, per tutte le operazioni, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, aperto al pubblico con il medesimo orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35, ed il sabato fino alle ore 12:35. L' ufficio postale di Via Borzoli 168/C tornerà operativo a partire da venerdì 19 gennaio, secondo i consueti orari di apertura.