Avvelenamento conigli, Ariotti: «Trovare una soluzione il prima possibile»

Val Polcevera - Nelle scorse settimane si è tenuto un incontro tra il Consigliere comunale e Presidente Commissione Welfare Ariotti Fabio, l'Asl 3 Valpolcevera insieme l'associazione animalista "Coniglietti genovesi" di Alessandra Mauro, il Comitato Residenti Bolzaneto di Luciana Macera, l'assessore municipale Scarlassa Teresa, l'Oipa e le guardie zoofile. Scopo di questa riunione, trovare una soluzione per I conigli del "parco Pastorino" che si trovano all'interno dell'area della Gigi Ghirotti di Bolzaneto.



«La situazione che si è creata si è portata avanti per anni - spiega Ariotti - alcune persone hanno iniziato a portare o meglio abbandonare dei conigli che non volevano più in quell'area, ma ora sono diventati tanti, alcuni sono malati, e qualcuno continua con questi abbandoni, gli animali non sono controllati ne curati, sono esposti a diversi rischi, tra cui malattie e a delinquenti che possono introdursi all'interno e fare del male a queste bestiole, così come è recentemente successo dove alcuni balordi avrebbero avvelenato molti conigli del Pastorino.

Una situazione inaccettabile che va risolta al più presto, intanto l'area potrebbe essere maggiormente controllata e non accessibile a tutti e a tutte le ore del giorno e della notte, a parte l'entrata principale ci sono diversi passaggi dove introdursi all'interno, nella riunione abbiamo chiesto alla proprietà di recitare meglio il parco per evitare certe intrusioni, ma anche per far si che i conigli non cadano di sotto nella strada principale, così com'è già successo, ferendosi e finire in mezzo al traffico, un pericolo per loro e per gli automobilisti e motociclisti».



«La volontà dell'Asl è quella di trasferire i conigli altrove, ci siamo attivati per la ricerca di una sistemazione più adeguata, ma non è facile, ci sono diverse difficoltà, ma qualcosa si intravede all'orizzonte, un parco ha accolto positivamente la proposta, ma probabilmente ci sarà bisogno anche di un aiuto economico, e la partecipazione di volontari per lo spostamento degli animali. Inoltre potrebbero seguire nelle prossime settimane alcune raccolte fondi».