È ai domiciliari ma forza una macchina in piazza Dante, in manette 72enne

Centro - In teoria avrebbe dovuto essere ai domiciliari, in pratica i Carabinieri lo hanno sorpreso in piazza Dante mentre stava cercando di forzare la portiera di una macchina parcheggiata.



L'arresto - Passerà parecchi guai un pregiudicato genovese di 72 anni, sorpreso dai carabinieri mentre cercava di forzare la macchina di una donna torinese parcheggiata in piazza Dante. E se questo non fosse già stato abbastanza, durante la perquisizione l'uomo è stato anche trovato in possesso di un manometro professionale - probabilmente bottino di un di altro furto - oltre che di alcune chiavi e grimaldelli utili alle operazioni di scasso.

Dopo aver posto sotto sequestro il suo armamentario, i Carabinieri hanno condotto nuovamente l'uomo presso l'abitazione dove avrebbe dovuto scontare i domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. L'uomo dovrà rispondere di tentato furto su autovettura, evasione, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.