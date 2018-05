`Popoli in cammino`, in piazza Banchi per ricordare Don Gallo

Martedì 22 maggio 2018 dalle ore 18,00

Centro - Martedì 22 maggio a cinque anni dalla scomparsa di Don Andrea Gallo, prete da marciapiede come amava definirsi lui, la Comunità San Benedetto al Porto ha scelto di ritrovarsi in Piazza Banchi crocevia di umanità del nostro centro storico, luogo di inclusione e porta aperta per il dialogo fra differenti.



«Con i volontari e gli amici del Centro Banchi proporremo alcune riflessioni su una città sempre più povera che non riesce a dare risposte alle tante emergenze: dalle crisi occupazionali ai flussi migratori, a chi lavora ma è povero, a chi ha perso il lavoro, a chi non lo ha mai trovato.

A cinque anni dalla morte di Don Gallo vogliamo ricordare l'insegnamento del Don che spiegava spesso come ogni uomo per uscire dalla povertà deve prima di tutto smettere di essere invisibile, "fantasma sociale" che la società etichetta, fa sparire e dimentica».