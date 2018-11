Accensione delle luminarie, variano le linee di alcuni bus

Centro - Per chiusura al transito veicolare di alcune vie del centro per l'evento Accensione delle luminarie, dalle ore 17 alle ore 00.00 le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 36/, 37, 39, 40, 606, 607, 618, 634, 635, 640, 641 e Volabus modificano il percorso:



Linee 18, 18/, 39, 40 e 640

Direzione ponente i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso

Direzione levante percorso regolare.



Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre (dove verrà effettuata la fermata), piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso

Direzione levante i bus giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre (dove verrà effettuata la fermata), via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.



Linee 34 e 634

Direzione ponente percorso regolare

Direzione levante i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, dove riprenderanno regolare percorso.



Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare

Direzione levante i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Sofia Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari e via Dante dove riprenderanno regolare percorso.



Linee 36, 36/ e 606



Direzione ponente i bus giunti in XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso

Direzione levante i bus giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Sofia Lomellini e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.



Linea 37

Direzione ponente percorso regolare

Direzione levante i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguiranno per via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.



Linea 607

Direzione ponente i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via XII Ottobre e piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per viale Duca d’Aosta dove riprenderanno percorso regolare.