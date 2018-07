Aggressione in via dei Giustiniani, immagini al setaccio

Dalle telecamere della zona si spera di trovare il nome dell'aggressore

Centro - Saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza di via dei Giustiniani a chiarire i contorni di un’aggressione avvenuta tra venerdì e sabato: vittima un ragazzo di 27 anni che adesso è ricoverato in coma farmacologico per le botte ricevute.



Filmati - Gli inquirenti sperano di trovare, nelle registrazioni delle telecamere sparse lungo la via, le immagini che possano incastrare l’aggressore: secondo le prime testimonianze raccolte, il giovane sarebbe stato picchiato dopo avere rivolto un apprezzamento a una ragazza, il cui accompagnatore potrebbe non avere gradito. La vittima, a causa del coma indotto dai medici che lo stanno curando, non può ancora rilasciare la propria testimonianza.