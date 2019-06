Al via la sperimentazione del maggiordomo di quartiere

Centro - Prende il via oggi a Genova un servizio innovativo per il territorio, il Maggiordomo di Quartiere, a disposizione per i lavoratori e i cittadini della zona per commissioni, consegne, piccole manutenzioni e cortesie di vicinato. L’iniziativa - nata da un progetto di Regione Liguria (assessorati alle Pari Opportunità e alle Politiche sociali) con partner operativi Confindustria e Confesercenti e con la collaborazione del Comune di Genova - è stata presentata questa mattina in Piazzetta Luccoli alla presenza dell’assessore regionale Sonia Viale, in rappresentanza anche dell’assessore Ilaria Cavo, e dell’assessore comunale Paola Bordilli.



A partire da oggi e fino al 10 agosto due persone della Cooperativa Sociale Agorà saranno a disposizione nell’edicola di Piazzetta Luccoli, da lunedì a sabato con orario 8-18, per attività quali ad esempio il ricevimento di pacchi e la consegna agli esercizi di zona e a domicilio, il pagamento di bollettini e il ricevimento della posta, il monitoraggio degli anziani, il ritiro delle ricette, la consegna dei farmaci, le piccole manutenzioni domestiche, il monitoraggio di case e di uffici durante le vacanze, la cura di piante o piccoli animali domestici, le informazioni sulla vita di quartiere (offerte, feste, eventi), l’aiuto per trovare badanti, colf, babysitter).



Il servizio, coordinato da Confesercenti Genova, fa parte del progetto regionale ‘Dal Welfare aziendale al Welfare territoriale’ finanziato da Regione Liguria tramite risorse del Dipartimento nazionale per le Pari Opportunità e realizzato da Regione Liguria con la progettazione operativa di Confindustria Liguria per favorire la conciliazione vita-lavoro.



«Sono convinta che questa piccola sperimentazione è la strada giusta per rispondere ai bisogni delle persone che sono impegnate in micro attività commerciali, artigianali, professionali e che abitano in questo quartiere - ha detto l'assessore regionale Sonia Viale - È proprio in questa dimensione che si devono integrare e coinvolgere nel percorso gli enti locali del territorio, i servizi sociosanitari, le farmacie, il terzo settore per migliorare l'ascolto delle esigenze dei cittadini, favorendo nuove strade per interventi comuni. Un modo nuovo di rispondere alle sfide del nostro tempo, per il benessere della comunità: lavoratori, famiglie e tanti anziani che popolano questo quartiere».



«Quello che vogliamo offrire al territorio è un servizio, in fase sperimentale, che speriamo possa essere ben presto esteso - afferma Ilaria Cavo, assessore alle Pari opportunità di Regione Liguria - L’obiettivo, per l’estate 2019, è mettere al servizio dei cittadini e dei lavoratori delle zone di via Luccoli e Vico Casana un aiuto che possa rivelarsi prezioso nel semplificare la loro vita nel quotidiano, migliorando sempre più la conciliazione vita-lavoro, con l'ampliamento dell'offerta dei servizi e con il massimo coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, favorendo quelle cortesie di buon vicinato che migliorano la vita della comunità. L’iniziativa, dunque, mira ad arrivare ad un’integrazione del welfare aziendale con gli altri servizi di welfare, pubblici, privati e del terzo settore. Sarà interessante vedere – conclude l’assessore Cavo - quali risultati porterà questo modello di lavoro, che prevede la messa a sistema di più realtà, pubbliche e private, che in futuro potrebbe dimostrarsi replicabile anche in altre declinazioni».