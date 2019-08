Alimenti mal conservati e scarafaggi: chiuso locale. Denunciato il titolare

Centro - Un pakistano è stato denunciato ieri in Sottoripa dalla Polizia Locale e dalla Asl: durante i controlli sono stati trovati otto chili di cotolette destinate al consumo tenute fuori frigo ai 30 gradi ad alto tasso di umidità della giornata di ieri e il locale senza allacciamento alla fognatura nonchè per l'abbondante quantità di scarafaggi che infestavano il frigo non funzionante dell'attività.



Sicurezza - «Sono molto orgogliosa del puntuale e preciso lavoro svolto dalla polizia locale-reparto sicurezza urbana in questa occasione - dice l'assessore al Commercio del Comune, Paola Bordilli - L'attenzione posta sul controllo commerciale sta venendo in questi mesi implementata notevolmente e grazie alla collaborazione instaurata con Asl stiamo ottenendo risultati eccellenti a tutela dell'intera città». «La collaborazione tra la Polizia Locale e le forze dell'ordine - aggiunge l'assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino - sta ottenendo ottimi risultati che si affiancano, in Sottoripa, al progetto di recupero che Tursi sta portando avanti con Sovrintendenza, abitanti e commercianti della zona. L'operazione di ieri del Reparto Sicurezza Urbana con polizia di Stato e Asl si affianca alle telecamere, alla nuova illuminazione, alla ritinteggiatura. Tutti questi interventi assieme concorreranno a una soluzione duratura dei problemi di vivibilità e sicurezza che abbiamo aggredito con decisione fin dall'insediamento della giunta, consci che la zona è strategica sia sotto il punto di vista commerciale e abitativo, sia per il turismo vista la vicinanza con la zona dell'Expo».