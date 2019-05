Allarme inquinamento, stop ai mezzi a due tempi: Bucci è convinto, ma i vespisti storcono in naso

Centro - Ieri durante il consueto appuntamento della "Colazione col Sindaco", il primo cittadino Marco Bucci ha confermato l'imminente stop ai motori a due tempi in centro.



Il provvedimento - Nulla contro le Vespe, ma meglio se «a quattro tempi ed elettriche»: «La vespa è una cosa bella. Continuate ad avere le Vespe, ma non a due tempi».

A suo tempo questo tentativo di imporre lo stop ai motori più inquinanti in centro aveva già causato parecchie rimostranze contro l'ex Sindaco Marco Doria, tanto che fu addirittura costretto a far ritirare il provvedimento. Questa volta, però, Bucci sembra deciso, anche se i vespisti continuano a incalzarlo: secondo loro, infatti, le principali fonti di inquinamento contro cui puntare il dito sarebbero altre, prime fra tutti le emissioni degli impianti di riscaldamento e i fumi delle navi in porto (contro i quali di recente sono scesi in piazza anche i comitati).