Anziana scompare a Ferragosto, ritrovata il giorno dopo in corso Torino: sta bene

Centro - Venerdì pomeriggio i poliziotti del Commissariato Centro hanno rintracciato una genovese di 70 anni affetta da problemi psicofisici, scomparsa lo scorso 15 agosto.



Le ricerche - Gli agenti, partendo dall’ultimo avvistamento nei pressi del Ponte Morosini, hanno ripercorso a ritroso tutti gli altri luoghi in cui era stata vista. Le ricerche sono partite a Sampierdarena, passando da Carignano dove la donna era stata notata in un supermercato mentre acquistava del pane, fino ad arrivare in via Cadorna dove, all’interno di un autobus hanno rinvenuto la sua borsa. Presumendo che l’anziana potesse trovarsi ancora nelle vicinanze, hanno controllato tutte le vetture parcheggiate e quelle appena partite, rintracciandola in stato confusionale a bordo di un autobus diretto alla Foce.

Grande la commozione dei figli quando si sono ricongiunti alla loro mamma accompagnata dai poliziotti del Commissariato che nel frattempo si sono presi cura di lei.