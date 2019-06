Appassionato del `lusso` nostrano, torna in Italia una volta l´anno per rubare: arrestato

Centro - Nel pomeriggio di martedì 25 giugno una pattuglia della Polizia Locale - grazie alla collaborazione con il personale di sorveglianza di un negozio di via XX Settembre - ha fermato un 40enne georgiano (in italia da qualche settimana) che proprio in quel momento aveva appena sottratto due flaconi di profumo.



L'arresto - Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato la refurtiva - per un valore di circa 300 euro - nascosta all'interno della borsa dell'uomo (appositamente schermata). Dopo aver controllato anche la macchina dell'uomo - noleggiata in un aeroporto milanese al momento del suo arrivo in Italia e parcheggiata a Piccapietra - sono stati rinvenuti altri tre flaconi di profumi di marca (per un valore, questa volta, di circa 500 euro). Le tappe del "tour" italiano del 40enne sono state ricostruite grazie agli scontrini e alle ricevute fiscali trovati a bordo dell'auto, mentre dai timbri sul passaporto è stato possibile accertare una serie di ingressi in Italia - con cadenza approssimativamente annuale - che hanno fatto pensare a una particolare "passione" dell'uomo per il lusso made in Italy.

Immediatamente arrestato, l'uomo è stato giudicato ieri mattina con rito direttissimo, in base al quale l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e imposto al malvivente il divieto di dimora nel territorio del Comune di Genova.