Approfittano di un diverbio e portano via due zaini dalle scale di San Lorenzo, in manette tre italini

Centro - Una serata movimentata quella di ieri per tre tre pregiudicati italiani - due ragazzi di 19 e 26 anni e una ragazza di 20 -, fermati poco dopo il furto dalla Polizia: i tre sono stati denunciati, rispettivamente, per rapina in concorso i ragazzi e per ricettazione e per possesso ingiustificato di oggetti atti all'offesa la ragazza.



Pare che i tre prima abbiano iniziato a litigare con una coppia in piazza San Lorenzo e poi siano fuggiti portandosi dietro gli zaini dei due, appoggiati sui gradini della cattedrale. Il proprietario dello zaino, accortosi del furto, ha richiesto subito l'intervento della Polizia, mettendosi poi a inseguire i tre nel tentativo di bloccarli. Una volta raggiunti, i due giovani lo hanno colpito con una tenaglia e con il guinzaglio del cane che era con loro, ma fortunatamente proprio in quel momento sono arrivate le volanti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato centro, che hanno bloccato gli aggressori prima che fosse troppo tardi.

Dopo aver sedato gli animi e restituito gli zaini ai legittimi proprietari, i tre delinquenti sono stati accompagnati in Questura per i dovuti accertamenti. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto nella borsa della 20enne la stessa tenaglia utilizzata per la rapina e una chiave tripla utilizzata per l’apertura delle carrozze ferroviarie. I due ragazzi arrestati sono stati trattenuti in attesa dell’udienza con rito direttissimo.