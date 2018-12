Auto sospetta a Caricamento, lanciato l´allarme bomba: sopraelevata chiusa in entrambi i sensi

Centro - Intervento urgente della polizia locale in zona Caricamento, dove questa mattina è stata segnalata la presenza di un'auto sospetta.



L'allarme - Una volta sul posto, gli agenti hanno subito notato che l'auto in questione - parcheggiata non lontano dall'Acquario - aveva due targhe diverse. Immediato l'intervento della Polizia di Stato e della Digos, che - pur consapevoli si possa trattare anche di un mero furto d'auto - stanno valutando l'eventualità di far brillare il veicolo. Per questioni di sicurezza la sopraelevata è stata chiusa in entrambe le direzioni, così come il sottopassaggio di Caricamento.