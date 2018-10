Beccato a spacciare nel centro città, 49enne in manette

Centro - Scoperto a spacciare nel centro cittadino, per questo è stato arrestato: il protagonista della vicenda è un uomo di 49 anni.



Droga - Una volante del Commissariato Centro, durante il consueto controllo del territorio, ha notato l’uomo che, alla vista della Polizia, ha cercato di disfarsi di un involucro, contenete circa 98 grammi di hashish, lanciandolo sul marciapiede di via XX Settembre.



Soldi - Gli agenti allora si sono divisi, mentre uno di loro ha raccolto il sacchettino, l’altro operatore ha fermato il 49enne. Il pusher è stato altresì trovato in possesso di 670 Euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.