Centro - Un 20enne di Lavagna è stato multato dalla Polizia Locale mentre passeggiava per i vicoli bevendo da una bottiglietta di birra. Il motivo? L'area in cui stava passando risulta interdetta dall'ordinanza anti-alcol.



La sanzione - Non appena è stato notato transitare per le vie del centro storico con in mano la bottiglia, il giovane è stato immediatamente fermato e identificato: la multa che dovrà pagare per aver contravvenuto all'ordinanza ammonta a 166 euro.