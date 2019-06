Borzoli, minaccia un connazionale con un coccio di bottiglia e gli ruba il cellulare: arrestato

Centro - Lunedì mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto per rapina aggravata un 25enne nigeriano che - dopo aver aggredito un connazionale all'uscita di un supermercato di via Borzoli - si è fatto consegnare il cellulare.



L'aggressione - La vittima - un nigeriano di 49 anni - è stato aggredita dal 25enne mentre si trovava all’esterno di un supermercato di via Borzoli: quest'ultimo, infatti, si sarebbe avvicinato con fare minaccioso e - dopo averlo insultato senza apparente motivo - avrebbe estratto dalla tasca un coccio di bottiglia, intimando al 49enne di consegnargli il cellulare. Nonostante quest'ultimo abbia cercato di difendersi in ogni modo, l’aggressore non si è placato, anzi è arrivato a morsicarlo ad una mano prima di scappare con il telefono.



L'arresto - Immediato l'intervento di due volanti della Questura, che - intervenute rapidamente in soccorso della vittima -- sono riuscite poco dopo a bloccare il violento, trovandolo in possesso sia del cellulare appena rubato che del coccio di bottiglia utilizzato per minacciare la vittima. Il 25enne, incensurato, è stato altresì trovato in possesso anche di altri due telefoni e di 1190 euro di dubbia provenienza: il giovane, dunque, è stato accompagnato presso il carcere di Marassi, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.