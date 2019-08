Cammina sospettosamente veloce per via Prè, lo fermano e scoprono che è ai domiciliari: arrestato

Centro - La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne sudamericano, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione.



L'arresto - Questa mattina, durante il servizio di controllo del territorio, l’attenzione di una delle volanti dell’U.P.G. è stata attirata da un ragazzo che, girato di spalle, camminava a passo spedito in direzione Via Prè. Gli agenti riconosciuto il 26enne come abituale consumatore di stupefacenti ai domiciliari, sono scesi dall’auto, dividendosi per impedirne la fuga, posizionandosi tra Via Prè e Vico Largo. Una volta fermato il ragazzo è stato accompagnato in Questura per una più precisa identificazione. Dagli accertamenti è risultato che, meno di una settimana fa, era già stato fermato dalla Polizia per il medesimo reato di evasione.

Trattenuto presso le locali camere di sicurezza della Questura, verrà processato con rito per direttissima questa mattina.