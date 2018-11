Caricamento, accompagnato in questura per il riconoscimento nasconde droga nelle scarpe: arrestato

Centro - Nel primo pomeriggio di ieri i poliziotti del Commissariato Centro hanno arrestato un 18enne algerino - irregolare in Italia e già gravato da precedenti specifici - per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.



L'arresto - Il giovane è stato fermato per un controllo mentre camminava in piazza Caricamento: essendo sprovvisto di idonei documenti identificativi, è stato accompagnato in questura per essere sottoposto a fotosegnalamento. Durante il tragitto, a bordo dell’auto di servizio, gli operatori hanno notato che il 18enne continuava a toccarsi le scarpe e, dopo avergliele controllate, hanno rinvenuto un involucro contenente 12 stecche di hashish per un peso complessivo di 12,56 grammi. Nel portafoglio del ragazzo sono stati ritrovati anche 50 euro in banconote di piccolo taglio ed un ticket restaurant risultato rubato. Tratto in arresto e denunciato per ricettazione, l’algerino sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo.