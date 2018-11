Centro - Maxi rissa questa notte in via Corsica, a Carignano, che ha coinvolto circa una ventina di persone.



La rissa - Era passata da poco l'1 di notte quando i coinvolti hanno iniziato a riempirsi vicendevolmente a insulti. Dopo poco, però, è degenerato in una rissa, andata avanti per circa mezz'ora circa. Sul posto sono sopraggiunte cinque volanti della polizia e due ambulanze, ma il loro arrivo ha scatenato la fuga dei coinvolti. Le cause della maxi rissa rimangono ancora ignote.