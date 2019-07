Carignano, pensilina del 35 usata come vespasiano: la situazione è esasperante

Centro - A Carignano - come purtroppo in diverse altre zone della città - numerosi cittadini lamentano il fatto che una fermata del bus sia stata trasformata in un vespasiano. In questo caso si tratta della struttura sita davanti all'Ospedale Galliera, un chiosco utilizzato come fermata 35 davanti all'ingresso principale della struttura, che negli ultimi tempi viene utilizzato da alcuni sbandati sia come vespasiano che come ricovero. La denuncia dei cittadini è dovuta all'esasperazione e alla frustrazione derivate dal fatto che il chiosco in questione - un tempo adibito ad attività commerciali di vario genere - oggi risulti lasciato allo sbando.



La questione è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale da parte della Consigliera del Carroccio Maria Rosa Rossetti a cui il Consigliere alla Mobilità e Trasporti Stefano Balleari ha fatto presente come la Civica Amministrazione sia a conoscenza del problema, di fatto considerato un tema molto complesso: «La proprietà di questi chioschi - diffusi in tutta la città - è comunale, e solo in un secondo momento sono stati adibiti a fermata del bus. Questo in particolare ricade nell'appannaggio del Soprintendenza in quanto bene che ha determinate caratteristiche». Il Comune, insomma, non può adoperarsi in una determinata maniera se attraverso la collaborazione con l'Assessore all'Ambiente Matteo Campora per quel che concerne la pulizia della struttura e con l'Assessore alla Sicurezza Stefano Garassino per far sì che vengano implementati i controlli nella zona. «Al momento» spiega infatti Balleari, «stiamo cercando di implementare le operazioni relative a queste pensiline proprio perché "terre di nessuno": si tratta di proprietà comunali, certo, e ad usarle è Amt, ma di fatto nessuno fa nulla. Esistono altre pensiline con il medesimo problema: su quelle abbiamo già provato ad intervenire, e avremo risultati entro il mese di luglio. Per ora, però, il problema rimane complesso: stiamo cercando di dare una quadra alla questione - che sappiamo bene essere davvero rilevante - per poter in qualche modo intervenire al più presto in maniera concreta e definitiva».