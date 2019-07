Castelletto, sparviero rimane incastrato tra una finestra e le imposte: liberato questa mattina

Centro - Nel tardo pomeriggio di ieri presso il Nucleo Carabinieri CITES di Genova è pervenuta una

telefonata da parte di una residente di Castelletto, la quale ha richiesto l’intervento dei militari forestali per liberare un esemplare di sparviero rimasto bloccato tra il vetro e le imposte di una finestra di casa sua.



Il salvataggio - La persiana presentava un'apertura nella parte superiore, cosa che ha permesso all’uccello di entrare nello spazio, rivelatosi poi però insufficiente per consentirgli di riprendere il volo. La signora, che comprensibilmente non voleva aprire la finestra per timore di essere attaccata, ha riferito ai militari che il rapace sembrava comunque essere in buone condizioni e, di fatto, si trovava in un luogo sicuro. Non avendo personale sufficiente per effettuare l’intervento nell’immediato e non trovando nessun’altra istituzione o associazione prontamente disponibile, si è deciso quindi di concordare l’intervento per questa mattina, quando - molto presto - una pattuglia del Nucleo CITES ha raggiunto l’abitazione: a quel punto, il volatile è stato avvicinato con le dovute cautele, dunque è stato catturato in sicurezza e successivamente portato in una zona isolata sulle alture di Genova e finalmente liberato in natura.