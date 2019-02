Castelletto, tentano furto in appartamento ma trovano la polizia: arrestati

Centro - Pensavano di farla franca, ma qualcosa è andato storto: stavano tentando di svaligiare un appartamento in via Ferrari (a Castelletto) ma - dopo che una testimone è riuscita a dare tempestivamente l'allarme - sono stati fermati e arrestati dagli uomini delle volanti.



L'arresto - Ieri sera due uomini (entrambi georgiani, rispettivamente di 33 e 40 anni) si sono introdotti all'interno di un appartamento di Castelletto, ma purtroppo non sono riusciti a fare nulla: la figlia dei proprietari, infatti, passando davanti alla finestra di casa dei genitori - che sapeva per certo essere vuota - ha subito notato dei movimenti sospetti, che l'hanno convinta a dare l'allarme. Una volta sul posto, i poliziotti sono entrati nell'alloggio e hanno trovato i due ladri: uno è stato sorpreso a frugare tra i cassetti con dei calzini al posto dei guanti, mentre l'altro ha tentato invano di nascondersi in uno sgabuzzino.

Entrambi i ladri sono stati arrestati per tentata rapina.