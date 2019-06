Centro, ancora una serranda pronta a scendere: questa volta tocca a Gucci

Centro - Durante il Consiglio comunale dello scorso giovedì 27 giugno - il Consigliere di Vince Genova Stefano Costa ha sottoposto all'attenzione della giunta le questioni relative ai locali dell'ex-Rinascente e di altri esercizi fondamentali del cuore di Genova, chiedendo altresì delucidazioni e aggiornamenti in merito alle iniziative finora intraprese per rivitalizzare sia l'area in questione che, più in generale, l'intero tessuto commerciale del centro cittadino, anche - e soprattutto - a fronte della recente notizia della ormai imminente chiusura del punto vendita Gucci di via XXV Aprile.



Come ormai molti sanno, purtroppo, a breve il negozio Gucci del centro genovese chiuderà i battenti: durante il Consiglio comunale di giovedì, però, la questione legata ai locali della ex-Rinascente sono stati approfonditi e spiegati a dovere, mentre di questo secondo caso non si è praticamente discusso. La decisione del marchio di lasciare il punto vendita genovese, però, è un segnale tutt'altro che positivo per la città, che ora si ritroverà a breve con l'ennesima serranda abbassata. Ma mai disperare: il Comune potrebbe già in mente altri i progetti simili a quelli portati avanti per l'area di Piccapietra come no. Sarà il tempo - ahinoi - a dirci come andrà.