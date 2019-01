Centro storico, arrestato 21enne: in bocca aveva quattro involucri di cocaina

Centro - Uno straniero di 21 anni è stato arrestato sabato sera nel centro storico di Genova, in vico dei Ragazzi.



Tentata fuga - Il giovane è stato notato dai poliziotti parlare con un connazionale: il 21enne alla vista degli agenti ha cercato di scappare ma è stato bloccato.



Cocaina - Il pusher, durante la sua breve fuga, ha sputato quattro involucri di cocaina per un peso complessivo di 2.50 grammi. Non è tutto perché, durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di duecento Euro in banconote di piccolo taglio.