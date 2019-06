Centro storico, arrestato spacciatore: su di lui pendeva già un ordine di carcerazione di 1 anno

Centro - La Polizia di Stato ha arrestato ieri sera un cittadino senegalese di 30 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - Le volanti dell’U.P.G., durante il regolare controllo del territorio, hanno effettuato un servizio appiedato nel centro storico cittadino, in particolare tra via Prè, via Balbi e via Gramsci, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga. All’altezza di via Prè, gli agenti hanno notato, seduto ad un tavolo di un locale, il 30enne che alla vista delle divise ha cercato, con fare sospetto, di allontanarsi. A quel punto gli operatori lo hanno fermato trovandolo in possesso di 124 involucri contenenti cocaina per un peso di circa 50 grammi, nonché 3 pezzi di eroina per un peso complessivo di 25 grammi.

Il giovane - irregolare sul territorio nazionale, pregiudicato per reati specifici e contro la persona e destinatario anche di un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena detentiva di 1 anno - è stato tratto in arresto e associato al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.