Centro storico, beccato a spacciare in via San Bernardo: vigilia in manette per un 50enne

Centro - La notte scorsa una pattuglia dei Carabinieri della Maddalena ha colto in flagranza di reato e arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti 50enne un marocchino, (nullafacente e gravato di pregiudizi di polizia) in via San Bernardo.



L'arresto - Il 50enne è stato fermato poco dopo aver ceduto a due persone - rispettivamente di 22 e 31 anni - circa 10 grammi di hashish in cambio di alcune banconote di piccolo taglio. Poco dopo, gli agenti hanno perquisitno l’abitazione del pusher - sita in via San Bernardo - dove hanno rinvenuto altri 7 grammi di stupefacente.

Una volta portati a termine i controlli, l'uomo è stato immediatamente arrestato.