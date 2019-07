Centro Storico e Sampierdarena, scattano i controlli sull´igiene

Centro - Si è svolto nella mattina di ieri un intervento di vigilanza congiunta volta a favorire l'emersione di lavoratori irregolari e il rispetto alle norme di igiene e sicurezza da parte degli esercizi commerciali del Centro storico e di Sampierdarena. Nel mirino della task force – composta da operatori della polizia locale e da funzionari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell'ispettorato territoriale del lavoro della Liguria – le attività commerciali che operano nei due quartieri.



Negozi - «Nel tratto di centro storico compreso tra via Prè e via del Campo sono stati controllati 21 esercizi commerciali con 28 sanzioni per violazioni alle norme sul commercio e alle norme igienico sanitarie con 7 segnalazioni all'Asl. Tra le violazioni contestate da segnalare sei violazioni delle norme igieniche sulla conservazione degli alimenti, trovati in refrigeratori con impostazioni di temperatura non idonee alla conservazione, o prodotti scaduti, o carenze igieniche delle aree di vendita, e una violazione per una bilancia per la pesatura dei prodotti non in regola».



Multe - «Nel quartiere di Sampierdarena nel perimetro tra via Fillak via Reti via Rolando e via Cantore sono state fatte 11 ispezioni agli esercizi commerciali e 9 sanzioni. In questo caso da segnalare tre sanzioni a parrucchieri per mancato uso degli strumenti per la sterilizzazione degli attrezzi per il taglio dei capelli».