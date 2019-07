Centro storico, insulti a Garassino sui muri delle Vigne: scritte anche contro Salvini

Centro - Nuove scritte offensive sono comparse nel centro storico di Genova in zona Vigne: i destinatati degli insulti sono l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e pure il vicepremier Matteo Salvini.



Commenti - Stefano Garassino, che ha postato le foto sul suo profilo Facebook ha scritto: «Dà fastidio il nuovo piano per migliorare il centro storico ma noi non ci spaventiamo e andiamo avanti», mentre l’assessore al Commercio Paola Bordilli sottolinea: «Stiamo lavorando bene? Stiamo cercando di tutelare quel centro storico che in tanti credevano non essere più territorio dei genovesi? Avanti tutta, senza indugio».