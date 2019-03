Centro storico: pusher in manette e 31 persone identificate

Controllati anche alcuni esercizi commerciali: sanzionata una macelleria

Centro - Due uomini in manette per spaccio di droga, trentuno persone identificate tra Caricamento, Sottoripa e Acquario e alcuni locali controllati: è l’operazione svolta dagli uomini della Polizia di Stato nella zona del centro storico di Genova.



Droga - I due arrestati sono un uomo genovese di 39 anni e uno straniero di 23 anni: il primo è stato trovato in Vico dei Marini con nove pezzi di hashish nascosti negli slip, mentre il secondo è stato beccato in via Prè e sorpreso con undici dosi di cocaina in bocca.



Multe - L’attività di controllo ha riguardato, inoltre, alcuni esercizi commerciali. In una macelleria in particolare, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie ed irregolarità, sanzionate da personale della ASL e della Polizia Municipale per un totale di 4.000 euro di multa.