Centro storico, Salvini: «Restituiamo a Genova 44 beni confiscati alla criminalità organizzata»

Centro - «Oggi sono qua perché restituiamo alla città quarantaquattro beni confiscati criminalità organizzata e vogliamo ribadire, se ce ne fosse ancora bisogno, che il centro storico è uno dei più belli e tutti lo devono sfruttare»: lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini questa mattina in Prefettura a Genova.



Strutture - Il vicepremier ha poi spiegato come verranno utilizzati gli alloggi: «Diventeranno punti d’incontro culturali, infopoint, dimore per categorie svantaggiate, luoghi per dare lavoro a chi non ce l’ha. Ma non è tutto, perché uno di questi situato in vico Cannoni 4/1, diventerà un alloggio per padri separati e sono sicuro che il Comune riuscirà ad accelerare l’iter».



Visita - «Oggi è una bellissima giornata perché probabilmente la burocrazia avrebbe avuto altri tempi e invece il modello Genova – ha concluso Salvini – può essere un buon auspicio anche a livello nazionale».