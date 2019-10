Centro storico, scoperti latticini mal conservati: sequestrate 158 confezioni di prodotti caseari

Centro - A seguito di una serie di controlli mirati, la polizia locale ha denunciato e sanzionato



I controlli - In via del Campo, nel centro storico, due agenti del primo distretto di polizia locale, di pattuglia nella zona del centro storico, hanno avvicinato il conducente di un furgone, lasciato in sosta vietata. L’uomo, ha giustificato la sosta dicendo che stava terminando di scaricare la merce per il suo esercizio commerciale, offrendosi di spostare il mezzo. Gli agenti però, avendo notato che la merce già scaricata dal furgone era composta di latticini, che devono essere conservati e trasportati a una temperatura non superiore agli 8 gradi centigradi, hanno chiesto all’uomo, poi identificato come cittadino marocchino 37enne, di aprire il vano di carico del veicolo, dove hanno trovato altre 28 confezioni di prodotti caseari e una lavatrice, il tutto a temperatura ambiente, non essendo il furgone dotato di compartimento frigorifero. Gli agenti hanno voluto allora verificare anche la conservazione dei prodotti all’interno dell’esercizio, riscontrando che tre dei quattro compartimenti frigoriferi del negozio erano spenti. Gli agenti hanno fatto avvertire la Asl3 che ha immediatamente inviato sul posto i propri ispettori che hanno verificato lo stato di conservazione dei prodotti. A l termine dei controlli, sono state sequestrate 158 confezioni di prodotti caseari mal conservati, e gli agenti hanno consegnato all’uomo un verbale da mille euro, per il trasporto di prodotti alimentari freschi su un furgone sprovvisto di comparto frigorifero, e per la conservazione dei prodotti all’interno di frigoriferi spenti e con temperature superiori al consentito.