Centro - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno scoperto ieri pomeriggio in piazza Caricamento mentre stava parlando con alcuni ragazzi.



Controlli - Il 32enne, dopo aver dato un’occhiata in giro, ha ceduto una dose di droga ad un acquirente per poi ricevere i soldi ma è stato bloccato dai poliziotti. Il pusher è stato trovato in possesso di alcune banconote di piccolo taglio e di circa due grammi di hashish.