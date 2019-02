Centro storico, scoperto giro di prostituzione: quattro persone nei guai

Due uomini e due donne affittavano gli appartamenti e mettevano le inserzioni on line

Centro - Favoreggiamento della prostituzione, con questa accusa due uomini e due donne sono stati sottoposti all’obbligo di firma emesso dal gup ed eseguito dai carabinieri della stazione di Carignano a seguito di un’inchiesta durata sette mesi.



Occupazione - Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i quattro si occupavano di affittare gli appartamenti, mettere le inserzioni on line e dare il via agli incontri tra le prostitute e i clienti. I residenti del centro storico, sospettati di tutto questo movimento nella zona, hanno presentato alcuni esposti ai carabinieri per cercare di capire cose stesse accadendo.



Gestione - Durante le indagini è emerso come gli indagati gestissero ragazze di molte nazionalità per un giro di affari che avrebbe fruttato circa 1000 Euro a settimana.