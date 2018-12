Centro storico, si distrae qualche istante e gli rubano il cellulare: inseguimento tra i vicoli nella notte

Centro - Nella serata di ieri un marocchino di 29 anni - con precedenti per reati contro il patrimonio e privo di permesso di soggiorno - ha rubato il telefono a un uomo mentre questi si trovava all'interno di una rosticceria in Piazza Matteotti.



L'arresto - Approfittando di un momento di distrazione della vittima - alzatasi lasciando inavvertitamente lo smartphone sul tavolo - il malvivente si è avvicinato e lo ha preso, dirigendosi poi verso l'uscita. Una volta accortosi del furto, però, il proprietario ha dato subito vita a un inseguimento serrato attraverso i vicoli, durante il quale ha anche incrociato una pattuglia della Polizia che lo ha aiutato nell’inseguimento. Il fuggiasco, alla fine, è stato raggiunto e bloccato in un bar di via Chiabrera: gli agenti hanno dunque recuperato il cellulare rubato e lo hanno restituito al legittimo proprietario, che ha sporto denuncia. L’arrestato sarà giudicato questa mattina per direttissima.