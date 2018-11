Centro storico, spacciatori offrono la droga ai poliziotti: arresto immediato

Centro - La Polizia di Stato di Genova - nell’ambito di una più ampia attività di contrasto alla criminalità diffusa nel centro storico - ha condotto un’operazione “ad alto impatto”, intervenendo simultaneamente in diversi contesti.



L'area del “Ghetto” - La Squadra mobile ha arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti un 43enne italiano di origini capoverdiane (pregiudicato) e un 26enne richiedente asilo originario del Marocco. Pare che i due pusher agissero secondo modalità precise: il primo avvicinava il possibile cliente offrendogli “del fumo”, che però non aveva con sé in quel momento. Una volta presi contatti con l’acquirente, lo conduceva dal complice che attendeva poco lontano, in disparte, e che procedeva materialmente a cedere la droga ed incassare il denaro, lontano da occhi indiscreti. Ieri mattina, tuttavia, lo schema collaudato è saltato: a ricevere l’offerta di hashish c’erano i Falchi della Squadra Mobile, abilmente confusi tra i passanti. Non appena estratto il panetto di droga da frazionare, per i due spacciatori sono scattate le manette.