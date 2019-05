Centro storico, tra spaccio e malavita crescono i timori dei cittadini: il Comune prende provvedimenti

Centro - Il problema dello spaccio nel centro storico si è acuito nei giorni scorsi, e la situazione che si è andata tristemente a creare in piazza delle Vigne - con residenti e commercianti circondati da pusher e decisamente scossi dalla situazione - ne è l'emblema. Quest'oggi in sede di Consiglio comunale i Consiglieri Paolo Putti e Stefano Giordano hanno presentato due articoli 54 sul tema, al quale ha risposto l’Assessore alla Sicurezza Stefano Garassino.



Reati - «Nelle zone ben illuminate il problema spaccio è ridotto a zero» spiega l'Assessore, «ma non si può negare che il centro storico sia stato per molti anni luogo ideale per svolgere attività illecita, e questo anche a causa del mancato impegno di risanamento della zona dal punto di vista urbanistico. Per queste ragioni, abbiamo deciso di dare vita a progetti in alcuni luoghi con note criticità, come i Giardini Baltimora e la zona di Prè».



Risanamento - Garassino è stato chiaro: «Il problema dello spaccio è un tema che noi seguiamo con attenzione. Quando abbiamo iniziato a riqualificare l’area di Sottoripa, abbiamo messo in atto questo progetto di rigenerazione urbana anche per stanare il problema della microcriminalità. A breve, inoltre, ci sarà un incontro con il Prefetto e con il Questore sul tema della sicurezza nel centro storico, durante la quale presenteremo alcuni correttivi che verranno svolti insieme ai progetti di rigenerazione urbana».