Cerca di rubare merce da un supermercato ma viene scoperto, arrestato 38enne

Centro - Un uomo di 38 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri per il reato di furto aggravato.



Spesa – L’uomo è entrato all’interno di un supermercato di via Sant’Agnese e, dopo aver nascosto all’interno di una borsa oggetti di varia natura, per un valore di 148 euro, ha cercato di uscire senza pagare. Un addetto alla vigilanza, che non lo ha perso di vista, lo ha però fermato quando le barrire antitaccheggio hanno suonato.



Spesa - Gli agenti delle volanti, intervenuti rapidamente in soccorso del dipendente, hanno così arrestato l’uomo per furto aggravato constatando che quest’ultimo ha aperto poco prima, aperto tutte le confezioni dei prodotti sottratti.