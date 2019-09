Centro - Nella notte tra domenica e lunedì una famiglia di cinghiali ha pensato bene di farsi un giro per via XX Settembre, cuore del centro cittadino, e la cosa non è di certo passata inosservata.



L'avvistamento - Erano circa le 5.30 di ieri - lunedì 2 settembre - quando il gruppo di ungulati (tra i quali due esemplari adulti) è stato notato da alcuni cittadini mentre si aggirava nei pressi dell'incrocio con via Fieschi, salvo poi far perdere le proprie tracce.



[Foto d'archivio]