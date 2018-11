Civ San Vincenzo, l´addobbo dell´albero apre il calendario degli eventi natalizi

Centro - Domani, sabato 1 dicembre, con l'installazione e l'addobbo del grande albero di Natale in via Colombo, si apre il calendario di eventi organizzati dal Civ San Vincenzo Chic.



Domenica 2 dicembre, alle 14.30, via San Vincenzo si animerà con il gioco "PanDolce per due": i partecipanti, con ritrovo sotto l'albero del Civ potranno ritirare nei negozi del Civ un badge con il nome di un personaggio di una coppia famosa e iniziare così la 'caccia' al secondo personaggio. Una volta formate, le coppie si ritroveranno al punto di partenza per il taglio del PanDolce. La giornata proseguirà con la sfilata Luminosa di Natale, aperta a tutti i genovesi che indossando un oggetto luminoso creeranno uno spettacolo di luci animato per le vie del Civ.



Sabato 8 dicembre, si svolgerà il concerto per 15 elementi dell'associazione Il Risveglio, che suoneranno arie famose, un ricordo di Paganini e musica natalizia, sotto la direzione di Eliano Calamaro, violinista del teatro Carlo Felice.



Domenica 9 dicembre sarà il giorno della grande caccia al tesoro di Babbo Natale, riservata ai bambini. Alle 15, ritrovo all'incrocio con via Colombo vicino all'albero del Civ, vicino alla casa di Babbo Natale. Gli indizi della caccia la tesoro saranno all'interno dei negozi del Civ e condurranno alla ricerca dei quattro elfi: Magia, Storia, Addobbo e Letterina. Completato il ritrovamento degli elfi, ogni bambino potrà consegnare la propria letterina direttamente a Babbo Natale nella sua casa speciale, dove nevica sempre! Il Civ offrirà una gustosa merenda natalizia a tutti i piccoli partecipanti.