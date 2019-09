ColorataCena, arriva il 14 settembre l´iniziativa che colora il Porto Antico e abbatte le barriere

Centro - Inizialmente prevista per lo scorso maggio ma rimandata a causa del maltempo, il prossimo 14 settembre il Porto Antico torna ad animarsi con ColorataCena, la cena in piazza organizzata dal coordinamento Liguria Rainbow.



L'iniziativa - In quest’edizione vedremo un aumento dei posti a sedere anche grazie alla nuova cornice in cui la cena avrà luogo: il Porto Antico, e precisamente la suggestiva area dell'Arena del Mare, che ospiterà 6 tavoli, divisi per l'occasione nei 6 colori della bandiera rainbow, presso i quali sarà presente un totale di quasi 1000 posti. Di fronte alle tavolate, inoltre, verrà posizionato il palco su cui - a partire dalle 20 - si esibiranno svariati ospiti, seguiti a fine serata da una vera e propria invasione di musica anni '80. Per l'occasione, la madrina della serata sarà Martina Dell’Ombra (pseudonimo di Federica Cacciola).

In piazza sarà possibile trovare tutte le vettovaglie necessarie per mangiare, mentre sarà necessario che ciascuno porti cibo intonato alla tavolata a cui verrà assegnato e i sacchetti della spazzatura. Le bevande saranno allocate nella postazione bar curata dal Banano Tsunami, mentre nell’area sarà severamente vietato utilizzare bottiglia di vetro e lattine.



ColorataCena è un'iniziativa pensata in occasione della Giornata internazionale contro l’omotransfobia, che si celebra dal 2004, riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite. Le regole per partecipare sono pochissime e sempre le stesse: a partire dal 29 agosto: è possibile prenotare la partecipazione inviando una mail con nominativo, numero partecipanti e colore del tavolo preferito (rosso arancione giallo verde blu viola) a coloratacena@gmail.com.