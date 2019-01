Compravano biglietti aerei, ma la postepay non era loro: nei guai due pregiudicati

Centro - Pensavano di aver trovato la gallina dalle uova d'oro un ferrarese e un napoletano, che da diverso tempo erano riusciti ad avviare un ingegnoso meccanismo per comprare biglietti aerei pagando con la postepay intestata a un 38enne genovese.



Le indagini - A seguito di un'analisi accurata, i carabinieri di Molassana hanno deferito in stato di libertà un 27enne residente a Ferrara - disoccupato e pregiudicato per reati contro il patrimonio - e un 51 enne residente a Napoli - anch’egli pregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti - accusati di accesso abusivo a sistema informatico, detenzione e diffusione di codice di accesso a sistemi informatici e frode informatica.