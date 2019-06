Controlli a tappeto nel centro storico, fioccano le sanzioni: un uomo allontanato per 48 ore

Centro - Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Pré hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, avvalendosi dell’ausilio di personale dell’Esercito e della Polizia Locale.

Particolare attenzione è stata posta nel pattugliare Via Bersaglieri d’Italia e Piazza Vittime di Tutte le Mafie, zone già segnalate come luoghi abituali per il ritrovo di soggetti molesti e per il consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche.



I controlli - Durante il servizio sono stati controllati 3 locali, di cui uno contravvenzionato per violazione del Regolamento del Commercio. Inoltre sono state identificate 15 persone, tra cui due sanzionate amministrativamente: un 51enne genovese per violazione dell’Ordinanza anti alcool, ed un 42enne ecuadoriano per ubriachezza a cui è stato notificato inoltre un ordine di allontanamento e un’interdizione dal centro storico per 48 ore.