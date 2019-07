Controlli anti-spaccio, Carabinieri al lavoro nel centro storico

Centro - Nella serata di ieri i Carabinieri della Maddalenna hanno arrestato un pusher 36enne di origini senegalesi, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti.



L'arresto - I militari hanno sorpreso lo spacciatore in vico dei Fregoso mentre era intento a cedere alcune dosi di hashish a un 60enne genovese, dunque lo hanno subito bloccato e arrestato per spaccio. Il pusher - un 36enne di origini senegalesi - è stato processato per direttissima questa mattina, mentre l'acquirente è stato segnalato come assuntore.