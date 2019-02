Controlli antispaccio, sequestrato un bar del centro

Centro - Al termine di una serie di indagini contro lo spaccio di stupefacenti i carabinieri di Genova, hanno arrestato il titolare di un bar caffetteria in via Assarotti, a Manin.



L'arresto - L’uomo (un 50enne genovese) è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di cocaina già suddivisa in 7 dosi. Poco più tardi, gli stessi carabinieri - perquisendo la sua abitazione - sono state trovate altre 40 dosi della stessa sostanza, per un totale di 16 grammi e la somma in contanti di 750 euro in biglietti di vario taglio, il tutto sequestrato. Durante la perquisizione dell'esercizio, inoltre, i carabinieri lo hanno sequestrato poiché ritenuto luogo dove veniva svolta l’attività illecita. In mattinata l'uomo sarà processato con rito direttissimo.