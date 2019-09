Coppia insegue ladro per riprendersi il cellulare, lui li aggredisce a morsi: arrestato

Centro - Intorno alle 3.30 della notte tra mercoledì e giovedì la Polizia di Stato ha arrestato un 24enne marocchino per il reato di rapina.



Il tentato furto - Stando a quanto ricostruito, pare che il ragazzo - accompagnato da un altro soggetto non identificato - intorno alle 3.30 di giovedì notte si sia avvicinato a un filippino e alla sua fidanzata per chiedere loro in prestito il telefono. Una volta che la vittima glielo ha consegnato, però, il malvivente e il suo complice si sono dati alla fuga, inseguiti però dal filippino. Una volta raggiunti, la vittima è riuscita dunque a braccare il 24enne, mentre il complice è riuscito a scappare: il primo, però, vedendosi alle strette, ha reagito aggredendo sia la vittima che la fidanzata con calci, pugni e morsi. Fortunatamente durante l'inseguimento la ragazza è riuscita a chiamare la Polizia, consentendo così agli agenti intervenuti in soccorso di arrestare il malvivente.

Una volta sul posto, gli agenti hanno identificato il soggetto - già noto alle forze dell'ordine perché gravato da svariati precedenti - e lo hanno dunque trasferito nel carcere di Marassi. I due fidanzati, invece, sono stati accompagnati al Pronto Soccorso del Galliera, dove sono stati medicati: le loro ferite giudicati guaribili in 5 giorni.