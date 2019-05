Dagli ombrellini alle girandole: i colori tornano a far capolino per via XXV Aprile

Centro - Lo scorso aprile 2018 gli ombrellini di Euroflora hanno invaso buona parte del centro cittadino, regalando a genovesi e turisti un tripudio di colore e di allegria. Poco più di un anno dopo, il "cielo" su via XXV aprile torna inaspettatamente a cambiare volto, ma questa volta ci gli "addobbi" sono ancora più...diversi dal solito.



Un arcobaleno sulla testa - Sono comparse ieri sera, e hanno sorpreso turisti e cittadini a vagare col naso all'insù - e, chiaramente, smartphone alla mano - per il centro. Si tratta di una serie di coloratissime girandole, un nuovo arredo urbano "a sorpresa" (per l'appunto), il cui gioco di colori ha già stregato tutti.



L'iniziativa - Come già accaduto per gli ombrelli, l'iniziativa è stata voluta dal Civ Carlo Felice, che - in collaborazione con l'Assessorato al Commercio - mira in questo modo a promuovere la mostra (organizzata da Palazzo Ducale) dedicata al grande scenografo, animatore e illustratore genovese Emanuele Luzzati. Le girandole, in questo caso, non sono altro che un modo per richiamare il mondo dell'infanzia.