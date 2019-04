Dagli striscioni ai portoni: la polemica contro Salvini si sposta sui muri di via Macaggi

Centro - Dopo pochissimo dalla risposta del capogruppo regionale della Lega Franco Senarega allo striscione di Uscio contro Salvini - apparso lo scorso 25 aprile - nella notte qualche vandalo ha imbrattato la sede della Lega di via Macaggi con della vernice rossa. Al momento la Digos sta indagando sulla vicenda.



Sdegno è arrivato dal Gruppo consiliare della Lega Comune di Genova: «Dopo le minacce a Salvini a Uscio, dopo i cartelli contro la Lega durante le manifestazioni del 25 aprile, i "bravi ragazzi" questa notte hanno deciso di imbrattare con della vernice rossa il portone e la facciata del palazzo in Via Macaggi in cui abbiamo la sede. Si tratta ancora una volta di un gesto vandalico fatto all'ombra della notte, come quello avvenuto a Bergamo e in altre città d'Italia. Sempre contro le sedi o i point elettorali del Carroccio. Dispiace che invece del libero confronto vengano sempre preferite azioni clandestine. Ci aspettiamo una netta presa di posizione di tutte le forze politiche, maggioranza e minoranza, che siedono in consiglio comunale che finora hanno taciuto e auspichiamo che la Digos possa fare chiarezza e individuare i responsabili, cosicché possano pagare di tasca propria i danni che hanno causato».