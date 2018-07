Daspo urbano per due uomini: scoperti a urinare e vomitare

Per un 35enne è scattata anche una maxi multa da 3000 Euro.

Centro - Ha urinato per strada e per questo si è beccato una maxi multa oltre al daspo urbano: il protagonista della vicenda è un uomo di 31 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri nei vicoli del centro storico di Genova. Il 31enne è stato allontanato anche per abuso di alcool.



Controlli - Non è tutto perché durante i controlli i carabinieri di Genova, hanno beccato un uomo di 35 anni che vomitava per strada. Anche per lui è scattato il daspo urbano.