De Ferrari, evacuata la metro causa fumo: passeggeri in strada

Ignote le cause. Presenti vigili del fuoco e ambulanze

Centro - Fumo nella stazione metro di De Ferrari e scatta l’evacuazione: è successo intorno alle 17.15. I passeggeri in attesa del convoglio hanno abbandonato la zona dopo aver ascoltato gli annunci dell’altoparlante e sono saliti in strada.



Cause - Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze che hanno incuriosito i passanti attenti a capire cosa stesse accadendo all’interno del tunnel. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto ma al momento ci sarebbero due ipotesi al vaglio degli inquirenti, o un corto circuito o il surriscaldamento di un apparecchio in uso lungo la linea.



Viaggio - Amt comunica che la metropolitana effettua il transito a De Ferrari ma prosegue nel suo percorso senza caricare o far scendere i passeggeri.